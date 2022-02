Vacinação contra a Covid-19 em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 21/02/2022 22:44

A Secretaria de Saúde de Cachoeiras de Macacu, por meio da Coordenação de Imunização, ampliou, nesta segunda-feira (21/02), o público-alvo para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A partir de agora a vacina passa a ser aplicada em todos os imunossuprimidos com idade entre 12 e 17 anos, que tenham tomado a 2ª dose há mais de 4 meses.

O município também passa a aplicar a dose de reforço para todas as pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais que receberam as três doses ou duas doses da vacina da Janssen há mais de 4 meses.

A vacinação contra a Covid-19 segue acontecendo de segunda a sábado, das 8 às 16h, no Antigo Laboratório (ao lado do Hospital Municipal), e das 8h30 às 15h30, na ESF de Papucaia, na ESF de Japuíba e na ESF de Maraporã.