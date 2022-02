Vacinação pediátrica em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Vacinação pediátrica em Cachoeiras de MacacuDivulgação

Publicado 25/02/2022 17:21

Sem folia, a Secretaria de Saúde de Cachoeiras de Macacu decidiu usar o feriado de Carnaval para ampliar a vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos. Para isso, será realizado por meio da Coordenação de Imunização um Mutirão de Vacinação neste sábado (26/02), na segunda (28/02) e na quarta-feira de Cinzas (1/03).

A vacina será aplicada das 8h às 15h30 no sábado e na segunda-feira e a partir das 13h na quarta-feira. Os locais de vacinação são: UBS da Ribeira; UBS de Japuíba; Centro Municipal de Saúde (CMS); e ESF de Maraporã.

A imunização também estará disponível para as pessoas acima de 12 anos, nos mesmos horários, na ESF de Papucaia; ESF de Japuíba; ESF de Maraporã; e no Antigo Laboratório Municipal (Ao lado do hospital).