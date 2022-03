Acidente na RJ-116, na altura de Itaboraí, durante o período de carnaval - Reprodução Internet

Publicado 02/03/2022 18:24

Entre as 12h da sexta-feira (25/02) e as 12h desta quarta-feira (02/03) foi registrado um movimento de 155 mil veículos na RJ-116, rodovia que liga Itaboraí a Macuco, passando por Nova Friburgo. O balanço final da operação especial de Carnaval mostra que 10 acidentes ocorreram durante o período, com 10 vítimas, sendo 4 delas fatais.

Segundo a Rota 116, concessionária que administra a rodovia, o acidente mais grave aconteceu na madrugada desta terça-feira (1/03), na altura do quilômetro 14, em AgroBrasil, em Itaboraí. Um caminhão baú e um veículo de passeio bateram de frente e, de acordo com a concessionária, três ocupantes do carro morreram no local.

A quarta vítima morreu em um acidente no sábado (26/02), no quilômetro 26, em Cachoeiras de Macacu, envolvendo duas motocicletas. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o hospital.

Uma observação feita pela concessionária, aponta para o fato de que dos 10 acidentes registrados no período, cinco envolveram motocicletas. Durante todo o período, a Concessionária Rota 116 trabalhou com todo o seu efetivo em regime de plantão permanente para atendimento aos veículos que sofreram panes e dependeram de apoio técnico e com ambulâncias e equipes de primeiros-socorros para remoção de vítimas de acidentes.