Fiscalização nos balneários de Cachoeiras de MacacuAlice Kohler/ PMCM

Publicado 02/03/2022 17:42

Durante o feriadão de Carnaval, as equipes da Guarda Municipal de Cachoeiras de Macacu, com apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Civil, intensificaram a fiscalização nos principais balneários do município, com objetivo de impedir a entrada irregular de ônibus de turismo, orientar os frequentadores dos espaços e proteger o meio ambiente.



As equipes estiveram nos balneários em Boa Vista, Boca do Mato, Faraó, Valério e Guapiaçu. A ação, chamada de “Operação Verão", foi realizada entre a sexta-feira (25/02) e a terça-feira (1/03).



Para o prefeito de Cachoeiras, Rafael Miranda, essa é uma das formas de garantir a preservação e limpeza dos espaços e fomentar o turismo sustentável: “A Operação Verão já é comum no município neste período. Temos o entendimento que é muito importante a vinda do turista para a cidade, mas precisamos ter algumas regras para que a convivência entre turista e moradores seja a mais harmoniosa possível, sem agredir o nosso meio ambiente, que é tão rico”.