Estão abertas 44 vagas no município - Divulgação/ PMCM

Estão abertas 44 vagas no municípioDivulgação/ PMCM

Publicado 03/03/2022 23:33

Termina nesta sexta-feira (4/03) o período de inscrição do Processo Seletivo Simplificado 01/2022, que tem como objetivo a contratação temporária de profissionais, visando preencher 44 vagas de professores (Ampla Concorrência e PCD) para a rede municipal de ensino de Cachoeiras de Macacu.



Os interessados em participar do processo seletivo precisam comparecer das 10h às 16h, na sede da Secretaria de Educação, que fica na Avenida Governador Roberto Silveira, 229, Campo do Prado.