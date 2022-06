Cachoeira de Macacu sedia evento sobre sustentabilidade - Divulgação

Publicado 10/06/2022 09:36

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou o evento "Cidade Sustentável" nos dias 08 e 09 de junho, ocupando a Praça Manoel Diz Martinez, no centro; tendo atividades lúdicas, formativas, palestras e debates. A Secretaria Municipal de Educação marcou presença, num trabalho em rede com o Ambiente. O encontro reuniu diferentes setores da sociedade cachoeirense em prol da reflexão e de novas práticas sustentáveis. Desta forma, estiveram presentes instituições do terceiro setor, empresas do município assim como instituições educacionais para fortalecer o papel que cada cidadão precisa ocupar.



O Prefeito Rafael Miranda destacou que "se todos os quase 60 mil habitantes forem conscientes e preservarem o ambiente, teremos toda a cidade sustentável". Além disso, o Secretário Municipal da pasta, Loir Gonçalves, informou que nosso município voltou ao 1⁰ lugar no ranking do ICMS Verde no Estado do Rio de Janeiro. Cada vez mais, o século XXI exige de todos nós, novas práticas de integração e educação para com o meio ambiente. Novos empregos, por exemplo, surgem a partir do desenvolvimento sustentável assim como outras áreas de negócios, serviços, oportunidades e soluções.



O Prefeito Rafael Miranda destacou que " Cachoeiras de Macacu é exemplo para o Estado, para o Brasil e para o mundo: tendo 50% de seu território preservado em mata atlântica e a outra parte, é cultivável e, por isso, produtiva. As novas gerações precisam cuidar deste tesouro que é a nossa cidade, tendo atenção ao que estamos fazendo em nossas casas e em nosso dia-a-dia a favor do meio ambiente. - finalizou o Prefeito.