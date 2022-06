Jornalista e educadora social Luana Dias coordena encontro sobre violência contra criança e adolescente em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Jornalista e educadora social Luana Dias coordena encontro sobre violência contra criança e adolescente em Cachoeiras de MacacuDivulgação

Publicado 17/06/2022 08:13

Foi realizada na segunda e terça-feira (13 e14/06), no auditório da Prefeitura, a formação do “Programa Crescer sem Violência” uma iniciativa do Canal Futura e da Fundação Roberto Marinho, em parceria com a Unicef e a Childhood Brasil – Pela Proteção da Infância. O encontro foi intermediado pela Secretaria Municipal de Governo através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A formação teve como mediadora a educadora social e jornalista Luana Dias e contou com a participação de aproximadamente 50 profissionais de diversas áreas de atendimento às crianças e adolescentes como Assistência Social, Conselho Tutelar, CMDCA, Secretarias de Educação, de Saúde e projetos como REGUA e “Eu Doei O Melhor de Mim”.

O principal objetivo do programa é disseminar informações de qualidade e metodologias para enfrentamento deste tema de modo informativo, atraente e sem expôr crianças e adolescentes. A formação já atendeu diversos municípios pelo país e conta com ações presenciais e à distância de capacitação de educadores e profissionais da rede de proteção à criança e ao adolescente, realização de campanhas ligadas às causas e distribuição de material pedagógico, formando uma grande rede de mobilização. O projeto conta ainda com três séries audiovisuais: “Que exploração é essa?” ,“Que abuso é esse?” ,“Que corpo é esse?”.