Aumento de 77% dos casos de Covid-19 em apenas 14 dias em Bom Jardim - Divulgação

Aumento de 77% dos casos de Covid-19 em apenas 14 dias em Bom JardimDivulgação

Publicado 24/06/2022 19:53

O novo boletim epidemiológico da COVID-19, divulgado nesta sexta-feira (24/06) pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 10/06 a 23/06, registrou um aumento de 77% nos casos positivos da COVID-19 em Cachoeiras de Macacu, saindo de 358 casos registrados no período de 26/5 a 09/6 para 632 nos últimos quatorze dias.

O relatório também apontou o registro de seis pessoas internadas com a COVID-19 e de acordo com o Censo do Hospital Municipal Dr Celso Martins os internados possuem entre 48 e 89 anos e metade não relataram estar imunizados contra a doença.

Com o aumento de casos a vacinação contra a Covid-19 se torna ainda mais importante para as pessoas que ainda não se imunizaram com nenhuma dose e para aqueles que já estão elegíveis para tomar a 1ª (D3) e a 2ª (D4) dose de reforço. A prefeitura também orienta à população a manutenção dos cuidados como o uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel 70%.

Informamos que o município está aplicando a 1ª e 2ª dose, para todas as pessoas com 5 anos ou mais, e a 1ª dose de reforço (D3) em pessoas com 12 anos ou mais que tenham tomado a D2 há mais de 4 meses e a 2ª dose de reforço (D4) em todas as pessoas com 40 anos ou mais que tenham tomado a D3 há mais de 4 meses.