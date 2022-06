Beneficiários do Auxílio Brasil devem realizar acompanhamento para manter benefícios - Divulgação

Publicado 23/06/2022 20:39

A Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeiras de Macacu irá realizar na próxima sexta-feira, dia 24 de junho, o mutirão para acompanhamento de saúde e pesagem dos beneficiários do Programa Auxílio Brasil. Os atendimentos serão realizados em todas as unidades das Estratégias Saúde da Família (ESF) das 8h às 15h, com o intuito de ampliar a cobertura de acompanhamento e melhorar a qualidade de vida das pessoas atendidas pelo programa.

O acompanhamento é uma exigência do Governo Federal para que os beneficiários possam manter o auxílio e quem não atender poderá ter o benefício bloqueado em 2022. Para não ter o benefício bloqueado, basta comparecer no mutirão, levar o RG, apresentar cartão de vacina para as crianças, cartão do pré-natal em caso de gestantes e cartão do Bolsa Família ou Auxílio Brasil com o Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário.

Unidades que estarão realizando o evento: ESF Cidade Alta, Taboado, Boa Vista, Guapiaçu , SJBM, Vecchi, Agro Brasil, Maraporã, Castália, Papucaia, Japuíba, Faraó, Centro I(Campo do Prado), Centro II(Parque St° Luiza).