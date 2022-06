Secretaria Municipal do Ambiente começa campanha de coleta seletiva em Cachoeiras de Macacu - Alice Kohler

Publicado 25/06/2022 19:13

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), iniciou nesta semana o “Programa de Divulgação e Promoção do Serviço Municipal de Coleta Seletiva” que tem como objetivo a divulgação e conscientização da população sobre o tema. O roteiro da Coleta Seletiva, que já acontece no município, pode ser consultado através da aba “Serviços” no site da Prefeitura www.prefeituracachoeiras.com ou pelo link: https://bit.ly/3yifI0Q.

Profissionais da equipe de Educação Ambiental da Sema percorreram o bairro do Tuim visitando residências e comércios da localidade tirando as dúvidas e orientando a melhor forma de como separar os materiais recicláveis para a coleta que já ocorre na cidade. Participaram também da ação, integrantes da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Cooração, parceira no projeto, e lideranças comunitárias que integram a Associação de Moradores. Nas próximas semanas outros bairros do município serão visitados pela equipe de Educação Ambiental.