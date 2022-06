Onça parda é flagrada por câmeras da Reserva Ecológica do Guapiaçu, em Cachoeiras do Macacu - Reprodução mídias sociais

Publicado 24/06/2022 21:54

Flagrante de onça parda foi feito pelas câmeras do parque de Cachoeiras de Macacu esta semana. O vídeo acabou viralizando nas redes sociais. O animal, de hábitos noturnos, é um felino solitário e bastante territorialista, preferindo caçar sozinho e não, em grupos.



A onça parda é o segundo maior felino das Américas, medindo cerca de 155 centímetros de comprimento, sem contar a cauda, e pesando até 70 quilos. Esse animal se assemelha bastante ao leopardo e tem hábi



A caça por esporte ou como forma de evitar o ataque às fazendas de gado, tem sido uma das responsáveis pela extinção da onça parda em algumas localidades da América do Norte, Central e do Sul. No Brasil, ainda há uma grande quantidade desses felinos.