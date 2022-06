Vagas remanescentes para universitários - Divulgação

Publicado 27/06/2022 11:10



As vagas não são para o 2º semestre. Os alunos que já se cadastraram não precisam refazer o cadastro.



Importante

As vagas serão ocupadas por ordem de cadastramento no site da prefeitura.

Caso a demanda seja maior do que as vagas remanescentes, a ordem de prioridade será para os primeiros cadastrados, considerando a disponibilidade de trecho e horário.



A realização do cadastro não garante a vaga, pois conforme informado acima depende da quantidade de vagas remanescentes.

O cadastro para o segundo semestre será aberto em data oportuna e planejada.