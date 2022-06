Cachoeiras de Macacu movimenta economia criativa com Casa do Artesão - Alice Kohler

Cachoeiras de Macacu movimenta economia criativa com Casa do ArtesãoAlice Kohler

Publicado 28/06/2022 12:18

A Prefeitura, por meio da Fundação Macatur, lançou, na última sexta-feira (27/05), a Casa do Artesão, que funcionará de 9h às 16h de quinta a domingo. A localização é no pórtico de Cachoeiras de Macacu, na RJ 116, na altura do fórum novo. A casa gerará um aquecimento da economia criativa, além de se consolidar como um ponto de encontro, de vendas e prospecção de novos negócios na área do artesanato e do empreendedorismo. O espaço traz um grande apelo turístico a todos os moradores e aos viajantes que passam por àquela rodovia. Espera-se, deste modo, que, ao longo do passar do tempo, o espaço possa ser um potente local de publicidade e vendas do artesanato cachoeirense.



O evento contou com a presença do Prefeito Rafael Miranda; da vice-prefeita Drª Patrícia Coelho; dos vereadores Fabrício Português, Dunga, Lucas Stutz, Lolô Eletricista, Ivan Dionísio e Vinícius Romero; além do Presidente da Fundação Macatur, Paulo Schiavo; e artesãos do município.