Nova Friburgo inicia obras de drenagem e pavimentação em CastáliaDivulgação

Publicado 30/06/2022 08:29

A Prefeitura, através de uma parceria com o Governo Federal, via convênio, tem realizado obras de drenagem e pavimentação no bairro da Castália. Recentemente, foi finalizada a obra de drenagem e pavimentação (calçamento) de um trecho na Avenida Castelo Branco e, há poucos dias, outra obra foi iniciada na antiga Rua da Usina.



Desde o início de 2021, o Governo Municipal tem recuperado convênios federais, que foram negligenciados pelas gestões anteriores. Com esta iniciativa, conseguiu realizar obras de calçamento no Taboado, KM 70 e Boa Vista. A Prefeitura segue trabalhando na recuperação de convênios federais e na assinatura de novas parcerias que visem levar investimentos para todos os bairros de Cachoeiras de Macacu.



Os investimentos na Castália, só com as obras de drenagem e pavimentação na Avenida Castelo Branco e antiga Rua da Usina, giram em torno de R$ 1,4 milhão. Isso é mais valorização do seu lugar; é mais qualidade para a sua vida, cidadão cachoeirense.