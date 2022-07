Cachoerias de Macacu realiza pagamentos de salários e 13º terceiro - Divulgação

Publicado 01/07/2022 08:43

Entre as famílias que ocupam o Parque da Cidade logo pela manhã, o Prefeito Rafael Miranda fez um pronunciamento muito importante para todos os munícipes.

Destacou que a folha de pagamento de Junho de 2022, pelo segundo ano consecutivo, está sendo paga rigorosamente em dia.

Além disso, o prefeito disse que “o pagamento de 50% do 13⁰ de todo funcionalismo público municipal - fato que aquece os serviços formais e informais do comércio da cidade, assim como as atividades industriais e agropecuárias. Desta forma, temos um cenário econômico mais favorável, apesar da grande dificuldade desta atual gestão ter herdado mais de 20 (vinte) folhas de salários atrasados.”

Rafael Miranda afirmou ainda que “sabedor de que gestões anteriores ficaram anos e anos sem fazer o devido recolhimento dos impostos trabalhistas das pessoas - que a Prefeitura e o seu corpo técnico tem a difícil tarefa de fecharem a seguinte equação: quitar as dívidas do tempo passado; honrar com os compromissos assumidos do tempo presente e ainda entregar obras de qualidade em benefício de toda a população cachoeirense pensando em seu presente e no futuro das novas gerações.”