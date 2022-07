Nesse sábado, 2 de julho, moradores do Bairro 70 receberam ações do Projeto Prefeitura no Bairro - Divulgação

Publicado 04/07/2022 13:39

Neste sábado (2/7) os moradores do Bairro 70 receberam a primeira edição da Prefeitura no Bairro que levou para a população vários serviços como aferição de pressão, vacina contra a influenza, testagem da Covid-19, oficinas de pintura, pula-pula, tobogã, pipoca, algodão-doce, além de corrida de saco, ovo na colher, ginástica dentre diversas ações para toda a família.

Outros bairros serão atendidos pela ação da Prefeitura. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para ficar por dentro das próximas edições.