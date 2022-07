Alunos da rede pública de ensino de Cachoeiras de Macacu participam de plantios de mudas - Divulgação

Publicado 05/07/2022 17:45

Centenas de alunos da rede municipal e estadual de ensino participaram, na última quinta-feira (30/6); da ação “500 mudas, com Educação tudo muda” realizada pela Reserva Ecológica do Guapiaçu (Régua) e apoiada pela Prefeitura através das secretarias municipais de Educação, do Ambiente e da Segurança Pública. O evento fez parte das comemorações do mês do meio ambiente.



Com o objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância da proteção do meio ambiente e difundir a mentalidade de recuperação de áreas desmatadas através do plantio de mudas de árvores a ação contou com a participação de 200 alunos das escolas Quizanga, Knust, Vecchi, Elias Faraht, Matinha, Sete de Setembro, São José, Ernestina, Tiradentes e Funchal.

O evento contou com a participação do Prefeito Rafael Miranda, do Secretário Municipal de Educação Osório de Souza, do presidente da Regua Nicholas Locke e da vice-presidente da Ong Raquel Locke.