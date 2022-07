Calendário de atrações é divulgado pela Fundação Macatur - Divulgação

Calendário de atrações é divulgado pela Fundação MacaturDivulgação

Publicado 09/07/2022 08:22

A Fundação Macatur de Cultura e Turismo divulgou nessa terça-feira (5/7) o calendário de atrações do “Arte nas Feiras” que acontecerá nas feiras de Cachoeiras, Papucaia e Boca do Mato. O calendário de atrações começa neste sábado (9/7) e vai até 18 de dezembro.

Serão atrações musicais, artesanato, show de malabarismo, contação de histórias, oficinas de fotografia, chaveiros, bordados, dentre outras apresentações.

9/jul (sáb) – Mari Almeida, apresentação de dança (Praça Duque de Caxias, Centro);

16/jul (sáb) – Federico Kiurfan, apresentação musical (Praça dos Colonos, Papucaia);

23/jul (sáb) – Léo Matagal, apresentação musical (Praça Duque de Caxias, Centro);

30/jul (sáb) – Viviane Lugão, contação de histórias folclóricas (Praça dos Colonos, Papucaia);

6/ago (sáb) – Erasmo Trielli, apresentação musical (Praça Duque de Caxias, Centro);

7/ago (dom) – Pilar, festival de bolhas de sabão (Praça de Boca do Mato);

7/ago (dom) – Bambino, apresentação musical (Praça de Boca do Mato);

13/ago (sáb) – Bárbara Pelacani, oficina de fotografia (Praça dos Colonos, Papucaia);

20/ago (sáb) – Diva Revelo, apresentação musical (Praça Duque de Caxias, Centro);

21/ago (dom) – Gabriela Pimenta, apresentação musical (Praça de Boca do Mato);

27/ago (sáb) – Macramô, oficina de chaveiros (Praça dos Colonos, Papucaia).