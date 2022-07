Prefeito Rafael Miranda, Vice-prefeita Drª Patrícia Coelho, além de vereadores e outros representantes do município participaram da formatura - Divulgação

Publicado 16/07/2022 11:23

Foi realizada na noite desta quinta-feira (14/7) a formatura 70 alunos das turmas dos cursos gratuitos de agente de informações turísticas, assistente administrativo, bartender, confeiteiro, empreendedorismo com propósito, garçom, operador de computador, padeiro e salgadeiro do 1º semestre de 2022 da Faetec de Cachoeiras de Macacu. A unidade que foi inaugurada em maio de 2021 já formou mais de 100 alunos em pouco mais de um ano de atividade.



O evento contou com a presença do Prefeito Rafael Miranda; da Vice-prefeita Drª Patrícia Coelho; dos vereadores Fabrício Português, Vinícius Romero e Lucas Stutz; do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Renato Marins; do Secretário Municipal de Educação, Osório de Souza; além de diversos secretários municipais e familiares dos formandos nos cursos.



As inscrições dos cursos gratuitos para o 2º semestre de 2022 já estão abertas, os interessados devem acessar o link: http://www.faetec.rj.gov.br/.../concursos/27-qualificacao e se inscreverem.