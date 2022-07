Secretaria Municipal de Educação divulga período para inscrições no EJA - Divulgação

Publicado 21/07/2022 18:42

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão abertas para as turmas do segundo semestre de 2022. Confiram as unidades que oferecem EJA no município:



Fase I à V

CM Alberto Monteiro Barbosa - Centro

EEM Tiradentes - Matumbo



Fase VI à IX

CM Prof Carlos Brandão - Centro



Fase I à IX

EM São Francisco de Assis - Papucaia

EM Almerinda Ferreira de Almeida - Japuíba

EM Funchal - Funchal



Para se inscrever, basta ter 15 anos completos até 25/07/2022, e comparecer a uma das unidades de ensino, portando os seguintes documentos:



Cópia e original da certidão de nascimento ou casamento;

Cópia e original do CPF e do RG;

Cópia e original do comprovante de residência;

Quando for o caso; declaração ou protocolo de transferência que confirme a escolaridade anterior (em caso de matrícula por transferência, o histórico escolar deverá ser apresentado em até 45 dias).