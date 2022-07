Cachoeiras de Macacu firma acordo com grupo Firjan/Senai para ofertar cursos profissionalizantes gratuitos - Divulgação

Publicado 18/07/2022 15:45

Foi assinado, na última quinta-feira (14/07), entre o Prefeito Rafael Miranda; a Vice-Prefeita, Drª Patrícia Coelho; o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Renato Marins e representantes da FIRJAN, um acordo de cooperação técnica para implantação de oito cursos profissionalizantes gratuitos do SENAI em Cachoeiras de Macacu. Ao todo, serão ofertadas 160 vagas em cursos de Marketing Digital, Moda, Solda e Eletricidade que devem ter suas inscrições iniciadas em agosto.

O Prefeito falou sobre a importância da assinatura do termo com a FIRJAN. “Essa oportunidade será muito importante para os jovens terem uma capacitação à altura do que é exigido pelo mercado de trabalho. Fico muito feliz com os avanços que estamos tendo na qualificação profissional em Cachoeiras de Macacu. Parabenizo à toda a nossa equipe de Governo que tem trabalhado para que, juntos, possamos construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada onde as oportunidades sejam dadas para todos.” disse o Chefe do Executivo.

“Procuramos junto ao Sistema FIRJAN/SENAI, identificar quais as áreas que precisávamos qualificar para termos uma colocação no mercado de trabalho mais rápida. Então, desenvolvemos esta parceria que visa trazer cursos profissionalizantes para o Parque de Exposições na Ribeira.” Destacou Renato Marins.

A Coordenadora de Educação Profissional da FIRJAN, relatou o potencial e as possibilidades de empregabilidade do município. “Entre diversos municípios, Cachoeiras de Macacu foi uma das cidades escolhidas para receber esse acordo de cooperação, que é um projeto de capacitação profissional adequado ao potencial da cidade e às possibilidades de empregabilidade do município. A previsão de início das aulas é para o mês de setembro”. Concluiu Milena Cariello.

A assinatura do termo contou com a presença dos vereadores Fabrício Português e Vinícius Romero; do Secretário de Educação, Osório de Souza; da Secretária de Gabinete do Prefeito, Raphaela Oliveira; do Assessor Executivo, Giovani Silva; e também participaram representando a FIRJAN, o consultor Washington Cruz e a analista Juliana Calil.