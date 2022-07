Campanha para castração de cães e gatos acontece de 25 a 29 de julho em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 20/07/2022 22:10

O município receberá entre os dias 25 a 29 de julho o “CastraPet” ação do programa “RJPet” do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Agricultura. A castração dos cães e gatos acontecerá no Parque de Exposições da Ribeira e para realizar o procedimento os donos dos pet’s deverão realizar o agendamento através do site https://rjpet.com.br/entrar.

Calendário de castração:

25/jul (segunda) | caninos machos

26/jul (terça) | caninos fêmeas

27/jul (quarta) | felinos

28/jul (quinta) | caninos machos

29/jul (sexta) | caninos fêmeas