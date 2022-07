Escolas Municipais de Cachoeiras de Macacu promovem festa junina inclusiva - Divulgação

Escolas Municipais de Cachoeiras de Macacu promovem festa junina inclusivaDivulgação

Publicado 22/07/2022 23:03

Do dia 9 ao dia 17 julho diversas unidades de ensino municipal realizaram festas julinas para integrar a comunidade escolar e a população das localidades. Na última semana as unidades que realizaram os festejos foram o Ceim Diana Coelho Duarte, escola Engenheiro Elias Faraht, Ceim Tia Anastácia, Escola José Laurindo, Colégio Professor Carlos Brandão e Escola Castália.



Durante os festejos os moradores do Centro, Funchal, Japuíba, Guapiaçu, Papucaia, São José da Boa Morte e Castália puderam desfrutar de festas julinas nas escolas compartilhando experiências e experimentando comidas típicas, conhecendo o folclore e se divertindo com as brincadeiras julinas. Um dos grandes destaques das celebrações foi a participação dos alunos da Educação Especial uma verdadeira festa julina inclusiva.



“A escola, no século XXI, precisa se reencontrar com sua essência: ajudar na construção da autonomia e incentivar o sonho, mesmo em uma sociedade que desaprendeu a sonhar! Inclusão já é um fato na nossa escola. Todos já compreenderam a tarefa. É um espaço de referência em educação especial, a meu ver”, disse a professora Bruna Lombardo.



Todos os festejos tiveram o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que colaborou com a infraestrutura como: som, iluminação e estrutura de palco.