Projetos vão atuar em frentes diferentes e irão beneficiar a população como um todoDivulgação

Publicado 22/07/2022 22:56

Diversos adolescentes participaram, nesta quarta-feira (20/7), de um encontro do Programa de Saúde do Adolescente (Prosad) ocorrido na Estratégia de Saúde da Família – ESF Japuíba. O encontro foi organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância em Saúde; com a presença do Prefeito Rafael Miranda que respondeu diversas perguntas das crianças e adolescentes.

“Fico muito feliz em participar de encontros como estes. As crianças e os adolescentes são o futuro e hoje tirei um tempo para bater um papo com eles; respondi muitas perguntas como o que faz um prefeito, quais os nossos maiores desafios, quais investimentos estamos fazendo para os jovens; enfim, um encontro muito bacana e saudável. Aproveito para convidar a todos os jovens a responderem o questionário que lançamos nesta semana no site da prefeitura

(https://www.prefeituracachoeiras.com/chegamaisjovem) para que possamos realizar ações mais assertivas em relação aos jovens.” disse o Prefeito Rafael Miranda.

O Prosad é um programa voltado para a política de promoção da saúde do adolescente, que atua na identificação dos grupos de risco, detectando precocemente os agravos com tratamento adequado e reabilitação, assegurando os princípios básicos da universalidade, equidade e integridade de ações voltadas ao público adolescente entre 10 aos 19 anos de idade. Com uma equipe composta por nutricionista, psicóloga e assistente social o programa atua de forma interdisciplinar, integral e multissetorial - ofertando atividades de grupos nas Estratégias de Saúde da Família.