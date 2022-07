CRAS em Japuíba promove integração de jovens com aulas de capoeira - Divulgação

Publicado 27/07/2022 23:54

Com o objetivo de promover o bem-estar, socialização e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Japuíba, através do Serviço de Fortalecimento de Vínculos, oferta aulas de capoeira para os jovens que integram famílias cadastradas no Centro. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).