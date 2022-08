Maior evento estadual do agronegócio movimenta Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 02/08/2022 12:31

Com a presença de vários atores do desenvolvimento agropecuário do Estado do Rio de Janeiro, o projeto “Fazenda Legal” desembarcou dia 29 em Cachoeiras de Macacu para a sua sexta edição, que acontece no Parque de Exposições de Papucaia. O evento, que é realizado pelo Governo do RJ, através da Secretaria de Estado de Agricultura, em parceria com a Prefeitura, discutirá nos dois dias no município as alternativas para desenvolvimento e aperfeiçoamento da agricultura na cidade.

Com diversas palestras e stands de produtores e das instituições mais importantes para o desenvolvimento rural a “Fazenda Legal” terá hoje (30), a partir das 14 horas, o seu segundo dia de atividade que culminará com um show local no fim do dia.

A abertura do evento, que aconteceu ontem, contou com a presença do Prefeito Rafael Miranda; da Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho; do Secretário de Estado de Agricultura, Alex Grilo; dos presidentes da Pesagro; Emater-RJ; Faperj; Fiperj e Faerj.

“Hoje estamos passando por mais um momento importante, que é o retorno das atividades no Parque de Exposições de Papucaia. É muito gratificante vermos aqui toda essa estrutura que foi montada pelo Governo do Estado para oferecer o que há de melhor para atender o produtor rural de Cachoeiras de Macacu. Fico muito feliz com a realização de eventos como esse no município que é de suma importância para que os agricultores possam obter conhecimento para aperfeiçoar as suas produções,” disse o Prefeito.

O secretário de estado destacou o empenho do Governo do RJ em dar todas condições para o desenvolvimento da agricultura fluminense. “Este evento é fruto do empenho de toda as instituições estaduais voltadas a agricultura. Cachoeiras de Macacu é um grande produtor agrícola do Estado e por isso estamos aqui para discutir todas as formas para que o produtor local tenha um desempenho ampliado,” enfatizou Alex Grilo.

A abertura do evento contou ainda com a presença do Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do RJ, o Deputado Estadual Jair Bittencourt; dos vereadores Dudu do Povão, Professor Edgar, Marquinho do Povo, Dunga, Thiago do Gás, Darcileia Ulerish, Celino e Ivan Dionísio; além de diversos secretários municipais e produtores locais.