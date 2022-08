Escola Colônia Agrícola Knust tem reformas iniciada - Divulgação

Publicado 02/08/2022 12:38

A obra de reforma e revitalização da Escola Estadual Municipalizada Colônia Agrícola Knust, no bairro Serra Queimada, segue avançando e em breve será entregue à população da localidade.

Estão sendo realizadas na unidade a revisão da rede elétrica e hidráulica, pintura de salas e área externa, substituição de portas, construção de rampa de acesso, pavimentação externa, substituição de todo o forro, troca de telhado, dentre outras melhorias.

“Depois de muitos anos, nossa unidade escolar passa por reforma e melhoria em toda a estrutura, ficando com a aparência totalmente nova. Agora, temos espaço para as crianças brincarem com segurança, calçada com acessibilidade, e uma nova entrada. Os alunos e toda a comunidade, estão muito satisfeitos com as melhorias, ansiosos e animados para a inauguração do nosso espaço. Agradecemos a Secretaria Municipal de Educação por ter esse olhar tão carinhoso com a escola do campo”- disse a diretora, Aline Godoi.