Ação conjunta entre Assistência Social e Moto Clube movimentam alunos do Colégio Municipal Professor Carlos BrandãoAlice Kohler

Publicado 02/08/2022 16:51

O Colégio Municipal Professor Carlos Brandão, no Centro do município, no último sábado (30/7) foi o ponto de encontro de uma ação social, realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) em parceria com o Moto Clube Insanos, para famílias atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Cras de Cachoeiras.

A ação reuniu dezenas de pessoas, dentre crianças e adultos, que puderam ter um dia de lazer em família. O evento contou com a participação de oficineiros e orientadores do SCFV e as crianças puderam se divertir com cama elástica, piscina de bolinhas, distribuição de brinquedos e lanches.

“Estamos muito feliz com esta parceria entre a Semas e o Moto Clube Insanos que pode proporcionar aos nossos usuários do Cras de Cachoeiras esse momento. Foi realizada uma ação estratégica e descontinuada onde todas as pessoas que são ligadas ao Cras, independente de estarem sendo acompanhadas pelo SCFV participaram da ação social. Aproveito para agradecer a Secretaria Municipal de Educação e aos diretores do Colégio Municipal Professor Carlos Brandão pela parceria e também ao Moto Clube Insanos que trouxe essa ação”, disse a Secretária de Assistência Social, Gilvana Miranda.