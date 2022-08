Gerentes municipais de saúde de Cachoeiras de Macacu recebem curso de aperfeiçoamento no município - Divulgação

Publicado 06/08/2022 08:18

Cerca de 40 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dentre gerentes e coordenadores, participaram na última terça-feira (2/8) de um curso de aperfeiçoamento visando melhorar o atendimento a população cachoeirense.

A ação foi organizada pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) da SMS e aconteceu no auditório da Prefeitura.

“Estamos capacitando os gerentes e coordenadores de todas as unidades de saúde, para que eles aperfeiçoem o gerenciamento de equipe visando tornar o trabalho mais fluído. Na ocasião explicamos técnicas de atendimento a população, acolhimento, documentação, redação oficial. Ou seja, estamos realizando essa capacitação para aperfeiçoar o gerenciamento nas nossas unidades de saúde”, destacou a coordenadora do NEP, Rose Ade.