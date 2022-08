Secretaria Municipal de Saúde promove campanha para Semana Mundial do Aleitamento - Divulgação

Publicado 04/08/2022 22:52

Foi realizada na última segunda-feira (1/8), no Centro Municipal de Saúde Mário Simão Assaf, a abertura da 31ª Semana Municipal do Aleitamento Materno (SMAM) em Cachoeiras de Macacu. Tendo como tema “Fortalecer a amamentação: educando e apoiando” a SMAM deste ano resgata a importância da educação de todos para oferecer as melhores condições para as mães que amamentam.