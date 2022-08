Escolinha de Futebol de Cachoeiras de Macacu tem inscrições abertas para meninos e meninas do município - Divulgação

Escolinha de Futebol de Cachoeiras de Macacu tem inscrições abertas para meninos e meninas do municípioDivulgação

Publicado 06/08/2022 08:24

Meninos e meninas, entre 9 e 13 anos, já podem se inscrever em escolinha de fundamentos de futebol. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas na Secretaria Municipal de Esportes na Vila Olímpica.

Para se inscrever o responsável pela criança deve estar presente portando os documentos do aluno e do responsável. As aulas começarão no dia 9 de agosto e acontecerão às terças e quintas, na parte da manhã, das 9:30 às 11 horas e, na parte da tarde, das 14h às 15h30.

O projeto; que é realizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte; tem como principal objetivo capacitar e promover base e fundamentos de futebol visando a coordenação motora, treino físico, fundamentos básicos, treino técnico, coordenação motora e disciplina.