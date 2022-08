Primeira E-Tech é inaugurada em Cachoeiras de Macacu - Divulgação

Publicado 10/08/2022 20:50

Na última sexta-feira (5/8), o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), inaugurou a Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tec) do Ciep 140 – Mário Cezar Gomes da Silva em Cachoeiras de Macacu/RJ. A unidade do município foi a quarta inaugurada pela SEEDUC em todo o Estado e o município ganhará outra no Ciep 353 – Brochado da Rocha, na Ribeira.

O Ciep 140 foi todo reformado para receber a E-Tec e se tornar a escola mais tecnológica de Cachoeiras de Macacu que agora conta com conexão à internet de alta qualidade, lousa digital em todas as salas, área destinada às atividades de produção audiovisual, robótica, realidade virtual e salas makers. Além de se tornar uma escola sustentável com painéis solares, lâmpadas de led, reúso de água, coleta seletiva de lixo e horta comunitária.

O prefeito, que prestigiou a inauguração, comentou sobre o que viu nas novas instalações da unidade. “Eu fiquei impressionado com todo o aparato tecnológico que passa a ser realidade para os alunos do Ciep 140. O Governo do Estado fez um trabalho brilhante em prol da educação cachoeirense e está fazendo um trabalho na educação fluminense que deve ser destacado. Das 50 E-Tec’s que devem ser inauguradas pelo Governo Estadual recebemos a quarta unidade e receberemos outra no Ciep 353 na Ribeira. Como cachoeirense estou muito feliz com os investimentos do Governo do Estado no nosso município”, disse Rafael Miranda.

— Com as E-tec’s, estamos incentivando nossos alunos a buscarem carreiras inovadoras, com novos instrumentos à disposição deles, e professores com nova visão de mundo e fazendo a diferença na formação da futura geração fluminense. Entregaremos 50 unidades em todo o Estado e Cachoeiras de Macacu é um dos municípios que está recebendo uma unidade hoje e outra nos próximos meses — destacou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.