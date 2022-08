EDUCAÇÃO REALIZA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SUPERVISORES EDUCACIONAIS - Mauro Costa

Publicado 17/08/2022 19:34

O encontro teve como principal objetivo oferecer instrumentos teóricos e práticos para aperfeiçoar a atuação dos supervisores nas unidades municipais de ensino.



A formação teve como palestrante o Professor Carlos Patrício que relatou situações e experiências para melhorar os planos de ação visando reduzir as deficiências pedagógicas, comentou sobre estratégias possíveis para aumentar as chances de acertos pedagógicos, disse aos supervisores a forma correta para acompanhar e elaborar documentos necessários para o dia-a-dia escolar (diários, provas, projetos, etc) e promoveu uma reflexão sobre a possibilidade de engajamento da comunidade escolar na elaboração e concretização de projetos pedagógicos eficientes.