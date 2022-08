Jovens assistidos pelo CRAS de Japuíba participam de homenagem aos pais - Divulgação

Publicado 17/08/2022 09:12

O “Grupo Pintanto 7” do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Japuíba), equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na última semana com os jovens assistidos pela unidade, uma homenagem ao “Dia dos Pais”.



As atividades realizadas pelo grupo tiveram como objetivo abordar o carinho, respeito e gratidão pela figura paterna, identificando as características dos seus pais, reconhecendo a importância da figura paterna no desenvolvimento do caráter humano; fortalecendo, assim, os vínculos familiares.