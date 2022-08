Cachoeiras de Macacu participa de Seminário Regional de Defesa Civil - Divulgação

Publicado 16/08/2022 22:43

A Coordenação de Defesa Civil do município participou nesta quinta-feira (11/8) do “Seminário Regional de Boas Práticas em Defesa Civil”, que reuniu representantes dos municípios de Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Tanguá e de Cachoeiras de Macacu. No encontro foram discutidos diversos temas relativos as ações das defesas civis dos municípios presentes. O evento foi promovido pela Subsecretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro e Departamento Geral de Defesa Civil, com iniciativa da Coordenadoria Regional de Defesa Civil (REDEC 3) e parceria da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Itaboraí.



O Coordenador de Defesa Civil do município falou da importância da participação de Cachoeiras no seminário. “O evento foi muito importante para a troca de informações entre os projetos que deram certo nos municípios da região. Pudemos conhecer também os custos de alguns deles para que possamos adequá-los a nossa realidade. Ficamos felizes também pelo reconhecimento do trabalho da Defesa Civil de Cachoeiras de Macacu após apresentação dos nossos trabalhos”, disse Iago Siqueira.

O evento contou com a presença do coordenador da regional de Defesa Civil da área Metropolitana, tenente-coronel Mozart Martins Lopes.