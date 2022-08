Prefeitura entrega obra de calçamento na Rua da Torre no Bairro 70 - Sormani Silva

Prefeitura entrega obra de calçamento na Rua da Torre no Bairro 70Sormani Silva

Publicado 16/08/2022 22:45

A Prefeitura entregou, na noite dessa sexta-feira, (12/8) aos moradores do Bairro 70, a obra de calçamento da Rua Juvenal Pereira (Rua da Torre). Um desejo antigo dos moradores, a obra é resultado de um convênio entre o Governo Federal e a Prefeitura. O convênio estava esquecido desde o ano de 2015. Após muito trabalho da gestão atual, o convênio foi recuperado e a obra pode iniciar e ser concluída.



O Prefeito Rafael Miranda destacou o empenho do Governo Municipal em realizar melhorias para a população. “Nosso município tem uma situação financeira muito difícil, mas não estamos colocando a culpa nisso para não fazer nada. Estamos juntando um pouquinho de cada mês para que possamos entregar melhorias, sempre que possível, à população. Eu venho muito aqui no bairro 70, converso com Valtinho, Dona Dalva, com meu amigo Ferreira; enfim, converso com diversas pessoas aqui do bairro. E sinceramente essa rua não tinha condição nenhuma de trânsito, as pessoas idosas caíam, as famílias não tinham dignidade com a rua do jeito que estava. Estamos trabalhando e nos empenhando ao máximo para que a população cachoeirense possa usufruir das ações e serviços da Prefeitura. Eu e Patrícia nos preocupamos muito com os bairros que mais precisam, pois são esses bairros os mais esquecidos. Nós precisamos fazer as coisas para as pessoas que mais precisam. Vamos continuar sempre nesse sentido. Hoje, estamos aqui entregando essa obra”, disse o Chefe do Executivo.



“Eu sei da dificuldade da subida aqui do bairro, mas não é correto com os moradores de ruas que ainda não possuem pavimentação privilegiarmos um local que já possui pavimentação. O que vamos trabalhar pra fazer é uma calçada no lado direito ou esquerdo com corrimão pra dar mais segurança aos moradores que sobem o bairro. Se cada um fizer um pouco, as coisas vão melhorando. Aproveito para agradecer imensamente à Câmara de Vereadores pela parceria nas votações visando a melhoria de vida para a população cachoeirense. Vamos lutar para que até o final da nossa gestão entreguemos o Bairro 70 melhor do que pegamos,” finalizou o Prefeito.

A cerimônia de entrega da obra de calçamento contou com distribuição de pipoca e algodão-doce para a criançada, pula-pula e música para animar os presentes. Participaram do evento a Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho; o Presidente da Câmara Ailton Machado; os vereadores Professor José Cândido, Dunga, Marquinhos do Povo, Neizinho do Posto, Professor Edgar, Fabrício Português, Alexandre Didico e Dudu do Povão; além do Secretário Municipal de Obras, Fernando Miranda; diversos Secretários Municipais e moradores do Bairro 70.