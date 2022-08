Prefeitura assina termo de cooperação técnica com o Conselho Regional de Contabilidade - Divulgação

Publicado 22/08/2022 15:21

Na última sexta-feira (12/8), no auditório da Casa da Arte Wellington Lyra (Cawell), a Prefeitura de Cachoeiras de Macacu assinou um termo de cooperação técnica com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RJ) com o objetivo de aperfeiçoar as práticas contábeis no município e consequentemente melhorar o ambiente empresarial visando a geração de emprego e renda para a população.

O Vice-Presidente do CRC-RJ destacou a importância da parceria com o município para o desenvolvimento da cidade. “Nosso objetivo é que a ciência contábil contribua ainda mais pro desenvolvimento do município, com o aumento na arrecadação, no apoio na elaboração de legislações na matéria contábil/tributária e com a capacitação dos profissionais de contabilidade que atuam na gestão municipal de forma direta ou indireta para que mantenham-se sempre atualizados e desenvolvendo um trabalho de extrema qualidade técnica”, disse Rafael Machado.

Já o Prefeito Rafael Miranda celebrou a assinatura do termo. “A assinatura deste termo de cooperação é muito importante pois garante uma assistência especializada do CRC-RJ junto aos profissionais de contabilidade do município. Esses profissionais são muito importantes para o desenvolvimento econômico do município pois praticamente todos os setores da economia local precisam de um contador. Eles são fundamentais na criação e manutenção das empresas e microempresas. Com toda certeza essa parceria da Prefeitura com o CRC contribuirá com a geração de emprego e renda para a população cachoeirense”, destacou o chefe do executivo.

A cerimônia de assinatura do termo contou ainda com as presenças do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Renato Marins; dos vereadores Alexandre Didico e Celino; do Presidente da Associação Comercial do Município (Acecam), Carlos Trugilho; além de diversos profissionais de contabilidade do município; representantes da sala do empreendedor; e secretários municipais.