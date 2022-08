Horta escolar do Farao - Divulgação

Publicado 23/08/2022 15:22

Os alunos da Escola Estadual Municipalizada Professor Carlos Brandão, no Faraó, estão realizando desde junho de colheitas de alimentos da “HORTA ESCOLAR” da unidade de ensino. O projeto foi implantado na unidade no mês de maio deste ano pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação (Sme) por intermédio da Coordenação de Educação Ambiental, e tem como objetivo a integração dos alunos com o processo de plantio e cuidados necessários para o bom desenvolvimento das hortaliças.



“Hoje estamos colhendo salsinha e cebolinha para os nossos alunos poderem levar para casa e utilizar no complemento da sua alimentação. Nossa horta está sendo um sucesso e graças ao Projeto Turma da Horta Viva nós podemos utilizar as verduras, legumes e temperos tanto na merenda da escola como no complemento do alimento dos alunos em casa, e isso nos deixa muito felizes” disse a diretora Carla Moreno.