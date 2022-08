Novos empreendedores do município participam de palestra com orientações da sala empreendedor - Divulgação

Publicado 23/08/2022 15:25

Coordenadora da Sala do Empreendedor, Maria José Caldogno (Zezinha) fez palestra com orientações para pequenos negócios e legalização do Micro Empreendedor Individual (MEI), na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,.“Realizamos essa ação de 15 em 15 dias, damos orientações para pequenos negócios e legalização, voltada para microempreendedores individuais (MEI) que já são formalizados ou que já estão regularizados mas que possuem muitas dúvidas no processo de gerenciamento do negócio, ou para novos empreendedores. Na ocasião encaminhamos os empreendedores para realizar novas oficinas, consultoria, dentre outras ações”, destacou Zezinha.





O próximo encontro acontecerá no dia 1º de setembro a partir das 10 horas na Sala do Empreendedor. E na próxima quarta-feira (24/8), das 14 às 18h no Auditório da Prefeitura, acontecerá a primeira capacitação em parceria com o Sebrae-RJ.