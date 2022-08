Nutrição - Mauro Costa

Publicado 29/08/2022 07:30

Representantes do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade Federal Fluminense (Cecane-Uff) realizaram nesta semana encontro com os agentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de Cachoeiras de Macacu.

O encontro foi mediado pela Secretaria Municipal de Educação (Sme) e contou com a presença de representantes do Conselho de Alimentação Escolar (Cae), setor de compras do Fundo Municipal de Educação, assessoria de nutrição escolar, cooperativa de agricultura familiar, da Secretaria Municipal de Agricultura e da Vigilância Sanitária (Secretaria de Saúde).



Além do encontro, os representantes da Cecane-Uff visitaram algumas unidades escolares nas localidades de Japuíba, Papucaia e Faraó onde conversaram com os gestores escolares e com os manipuladores de alimentos sobre a conservação, acondicionamento e preparo dos alimentos.