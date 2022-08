SEBRAE - Sormani Silva

Publicado 26/08/2022 13:46

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, através da Sala do Empreendedor, realizou na última quarta-feira (24/8) no auditório da Prefeitura, em parceria com o Sebrae a oficina gratuita “Definir Preço de Venda” para empreendedores de vários segmentos do município. Confira abaixo as próximas oficinas que serão realizadas.

28/09 | Controlar Fluxo de Caixa

19/10 | Como Planejar o Meu Negócio

16/11 | Como Aumentar as Suas Vendas

Os interessados em participar das próximas oficinas devem procurar a Sala do Empreendedor que fica ao lado da Prefeitura para obter maiores informações.