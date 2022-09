PROSAD - Divulgação

Publicado 31/08/2022 21:22

No mês de agosto os jovens participantes do Programa de Saúde do Adolescente (Prosad), participaram de ações com a Vigilância Ambiental que orientou os adolescentes sobre a importância da coleta seletiva e os perigos das doenças transmitidas pelo mosquito “Aedes Aegypti”. Outro encontro realizado pelo Prosad contou com a presença da equipe da Defesa Civil que orientou os jovens sobre os primeiros socorros em situações de emergências diante de desastres ambientais e naturais.



Também foi realizado no mês de agosto uma ação sobre conscientização sobre a saúde dos adolescentes na Escola Estadual Municipalizada Castália, que contou com a parceria da unidade de ensino e da Esf da Castália.



O Prosad é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação PAISMCA e Gerência de Vigilância em Saúde.