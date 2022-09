FUTEBOL - Divulgação

FUTEBOLDivulgação

Publicado 31/08/2022 21:21

Esse ano sete equipes disputarão o título do tradicional “Ruralzão”. Os jogos da primeira rodada acontecerão às 14 horas, no campo do Vecchi, onde a equipe local enfrentará o time de Marapoã, e no mesmo horário, no campo de Agro Brasil, o time local enfrentará o 70 FC. Folgam nessa primeira rodada as equipes do Faraó, Matumbo e Granada.



A próxima rodada acontecerá no dia 11 de setembro. O campeonato é realizado pela Secretaria Municipal de Esportes.