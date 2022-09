Sede da PM - Sormani Silva

Publicado 05/09/2022 13:19

O 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e o 35º Batalhão da PMERJ em conjunto com a Prefeitura inauguraram nesta quinta-feira (1/9) as novas instalações da 4ª CIA de Polícia Militar que dará mais condições de trabalho e segurança para que os policiais que atuam no município possam exercer de forma mais eficiente o seu trabalho. As novas instalações ficam no Estádio Municipal Izaltino Carneiro Ribeiro, no bairro Parque Veneza.



“Há uns meses recebi um relato do Capitão Sodré da situação precária da antiga Sede da 4ª Cia do 35º Batalhão, e numa visita que fiz ao imóvel pude perceber que aquelas instalações não reuniam as condições necessárias para que os policiais militares do município pudessem realizar o seu trabalho sem expor a sua integridade física uma vez que as condições era insalubre pois havia vazamentos, risco de choque elétrico, infiltrações, dentre outros problemas. Após isso fiz contato com Prefeitura, na figura do Cel Leonardo Passos, que levou o nosso pleito ao Prefeito, que prontamente disponibilizou esse prédio que foi reformado e agora sim reúne condições para que possamos desempenhar o nosso serviço com dignidade. Então só tenho é que agradecer a Prefeitura de Cachoeiras de Macacu e saber que podemos contar com o governo municipal como parceiro nessa árdua missão. A Prefeitura está ombreando conosco e cerrando fileiras para que possamos entregar o melhor serviço possível” relembrou o Ten Cel Gilbert dos Santos, Comandante do 35º Batalhão da PMERJ.



O Presidente do Conselho Municipal de Segurança destacou as dificuldades que encontrou nas gestões anteriores nessa demanda de um espaço adequado aos PMs. “Essa é uma reivindicação antiga, eu mesmo estive com vários gestores anteriores solicitando isso, porque via a necessidade básica dos policiais militares de ter um espaço adequado, e as coisas nunca aconteciam. Então Prefeito, te parabenizo pela rápida ação, a proatividade, e a decisão de não reformar, mas sim de criar um novo DPO, um lugar até mais agradável e propício ao trabalho dos policiais militares” destacou Celso Vilardo.



Já o Secretário Municipal de Ordem Pública destacou a importância parceria com os setores de segurança do município e entes públicos. “É muito importante o trabalho que estamos desenvolvendo dentro da Ordem Pública e da Segurança Pública, com o batalhão, com o Conselho de Segurança e com a Câmara de Vereadores. Enfim só tenho que agradecer a todos por essa integração e apoio reforçar que essa dinâmica de trabalho beneficia diretamente a população”, disse Cel Leonardo Passos.



“Dentre as duas últimas gestões e a atual, o nosso governo tinha todas as desculpas para não fazer ações como essa, pois pegamos um município quebrado com 20 meses de salários atrasadas, dívidas com FGTS, Padre Batalha Fechado, a cidade imunda, tínhamos todos os motivos para dizer um não a demanda da PM. Mas entendemos que a segurança pública é primordial para toda a sociedade cachoeirense e estamos aqui hoje entregando esse imóvel num local muito estratégico para que nossos policiais militares possam realizar o seu trabalho com mais tranquilidade. Pois o policial é quem fica sempre na linha de frente nessa guerra diária que temos que é a proteção da sociedade e eles merecem o nosso respeito. Então reforço aqui que o nosso gabinete está a disposição de vocês. Muito obrigado a todos vocês e parabéns!” destacou o Prefeito Rafael Miranda.



O Comandante do 4º CPA destacou a importância do apoio do governo municipal para a segurança pública. “Um prefeito que não se preocupa com a segurança da sua população, pra mim como conhecedor da área, posso dizer isso com muita tranquilidade, é um prefeito que eu acho que já está derrotado. E a sociedade cachoeirense hoje pode se orgulhar muito da visão do prefeito atual da cidade. Parabéns ao prefeito por essa visão, pois nem todos possuem, se tivéssemos boa parte dos prefeitos dos municípios com essa visão e carinho com a segurança no geral eu acredito que estaríamos muito bem encaminhados” concluiu o Cel Sylvio Guerra.



Participaram da cerimônia diversas autoridades municipais como os vereadores Vinícius Romero, Dudu do Povão, Ivan Dionísio, Lucas Stutz, Celino, Fabrício Português e da vereadora Darcileia Ulerisch; além de secretários municipais; imprensa e representantes da sociedade civil.