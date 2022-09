Obras de pavimentação - Divulgação

Publicado 08/09/2022 15:20

O município de Cachoeiras de Macacu tem tido bons frutos oriundos da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o Governo do Estado, através do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), realizou a pavimentação asfáltica de um trecho da Estrada de São José da Boa Morte. A pavimentação é um desejo muito antigo dos moradores de São José e Bonanza. E agora, com a parceria entre Prefeitura e o Governo Estadual, a população local - pela primeira vez em diferentes gerações - vê o asfalto chegar à sua porta, valorizando a sua localidade e trazendo mais segurança e conforto