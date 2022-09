Festa da agricultura - Divulgação

Publicado 12/09/2022 10:56

A Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida, em Japuíba, realizou a sua primeira festa da agricultura. Os festejos contou com brincadeiras, comidas típicas, quadrilha e show ao vivo com Élisson Rodrigues e Marcello Mesquita.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, colaborou com a infraestrutura do evento como: som, iluminação e estrutura de palco.