Colégio Alberto Monteiro Barbosa será todo reformadoDivulgação

Publicado 13/09/2022 16:09

O Colégio Municipal Alberto Monteiro Barbosa, no Centro, receberá uma grande reforma de toda a estrutura do prédio como salas, banheiros, quadra, refeitório, dentre outras áreas. Desejo antigo da comunidade escolar, a reforma transformará a unidade num espaço totalmente acolhedor para os alunos e profissionais que trabalham na escola.

Na última sexta-feira (09/09), o Prefeito Rafael Miranda, junto ao Secretário Municipal de Educação Osório de Souza, estiveram na unidade conversando com professores e representantes da direção escolar para discutir as melhorias que a escola receberá com a reforma. “O Colégio Alberto Monteiro Barbosa é muito importante para toda a comunidade escolar do município. É mais uma escola que estamos reformando, mas que na verdade será uma nova escola depois das obras. Continuaremos trabalhando para levar melhorias para todas as unidades de educação de Cachoeiras de Macacu”, destacou o Prefeito.

Desde o ano passado, cinco unidades escolares já foram totalmente reformadas e outras seguem recebendo obras. As unidades que já tiveram suas obras concluídas são: o Ceim Tia Anastácia (Japuíba), o Ceim Miriam Lambardozi (Japuíba), o Centro de Recursos Educacionais Especializado Municipal Maria de Mello Fontes (Creem) em Cachoeiras, o Ceim Brilho do Sol (Cachoeiras) e a Escola Colônia Agrícola Knust (Serra Queimada). Outras unidades como a EEM Japuíba – Brizolinha (Japuíba) e a Creche da Ribeira também estão passando por reformas.