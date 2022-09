Projeto discutirá os 200 anos da Independência do Brasil nas escolas municipais - Mauro Costa

Publicado 21/09/2022 12:15

Nos dias 14 e 16 de setembro a Secretaria Municipal de Educação realizou um encontro na Casa de Artes Wellington Lyra (Cawell) com professores do 4º e 5º anos da rede municipal de ensino visando a capacitação dos profissionais da rede para o Projeto “Brasil, só ama quem conhece, 200 anos Independente” que tem como objetivo refletir e celebrar o Bicentenário da Independência do País.

O projeto se desenvolverá com a realização de várias atividades nas escolas como: produção de textos poéticos e paródias, além de diversas ações alusivas ao Bicentenário da Independência. Materiais serão entregues aos alunos para que eles possam conhecer e discutir em sala de aula a história dos 200 anos da Independência do Brasil.

O encontro com os professores contou com a presença do Secretário Municipal de Educação, Osório de Souza; e dos autores da coleção de livros do Bicentenário João Guilherme Ribeiro e Beatriz Ribeiro.