Maratona agita Nova Friburgo em outubroX3M / Uphill Marathon

Publicado 17/09/2022 17:38

A tribo da corrida de subida volta à região serrana do Rio de Janeiro para mais um encontro de fortes emoções, desta vez na etapa inédita da Claro Uphill Marathon em Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, nos dias 7 e 8 de outubro. As inscrições já podem ser feitas no site do evento para as distâncias de 5 km e 21 km (https://uphillmarathon.com.br/uphill-serra-de-nova-friburgo/).



Depois de movimentar cerca de 6 mil atletas nas duas edições anteriores – Serra dos Órgãos (RJ) e Serra do Rio do Rastro (SC) –, a Claro Uphill desembarca com seu time de corredores radicais, conhecidos como “ninja runners”. Eles largam às 7h do sábado (8) em frente à prefeitura de Cachoeiras de Macacu para encarar 21 km em um percurso deslumbrante. Ao longo do caminho, os atletas desfrutarão do visual de belezas naturais como a Pedra do Cão Sentado, as cachoeiras Adutora, Véu de Noiva e Feiticeira e o Parque Estadual dos Três Picos.



Os 100 primeiros colocados no percurso de 21km se classificam para o Uphill Desafio Morro da Cruz 3K. A missão de tirar o fôlego é alcançar o topo do Morro da Cruz após superar uma escadaria de 2.500 degraus irregulares e quase 1.300 metros de elevação. Prevista para 11 horas, a largada dessa prova de 3 km será com 10 atletas a cada três minutos. Além de medalhas, todos os atletas terão a recompensa de descer o morro via teleférico curtindo a bela paisagem de Novo Friburgo. Quem cumprir a árdua tarefa em menos de 16 minutos receberá uma premiação extra de R$ 1 mil.



“Nossos atletas de Uphill terão o privilégio de testar seus limites em um trecho de asfalto muito bom na Serra de Cachoeiras de Macacu, um lugar pouco conhecido dos trilheiros e montanhistas e com uma natureza generosa e bastante preservada”, ressalta Shubi Guimarães, diretora técnica do circuito Uphill Marathon.



“Uphill é uma fábrica de lendas, uma comunidade de destemidos que só aumenta. Não só por aqueles que encaram a meia maratona mais desafiadora do país, mas também por estreantes na corrida de subida que estão se adaptando às distâncias mais curtas criadas pelo evento e que vêm caindo no gosto do público. O Rio de Janeiro se tornou a principal casa da Uphill, que cresceu este ano com provas em Serra dos Órgãos, Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu e o encerramento do calendário com a tão aguardada etapa no Corcovado, em novembro.”, avalia Bernardo Fonseca, CEO da X3M.



A cultura nipônica, que inspira a saga da Uphill Marathon ao longo de 10 anos no país, é uma das marcas de Nova Friburgo. A cidade foi um dos destinos no Brasil para os primeiros imigrantes japoneses nos anos 30. Os participantes de Uphill terão boas opções para interagir com este legado cultural e conhecer o polo gastronômico e cervejeiro que é uma atração turística à parte na região .