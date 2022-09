AMAE realiza serviços de manutenção em diversas localidades do município - Divulgação

AMAE realiza serviços de manutenção em diversas localidades do municípioDivulgação

Publicado 19/09/2022 14:31

Os serviços de manutenção realizados pela Prefeitura, através da Autarquia Municipal de Água e Esgoto (Nova Amae), seguem acontecendo por diversas localidades do município. Nos últimos dias os bairros do Centro, Ribeira, Agro Brasil e São José da Boa Morte receberam diversos serviços.

No Centro da cidade foi realizada a manutenção na rua Edith de Miranda (em frente ao Alcoólicos Anônimos) e na Rua Getúlio Vargas (em frente ao Banco do Brasil). Já na Ribeira foi recuperada uma parte de calçada na Avenida Doutel de Andrade, colocação de tampa de caixa de esgoto na Rua Guilherme Rangle, manutenção de rede de abastecimento de água na Rua Genésio da Rocha Pinto e ligação de água pluvial na Rua B. E foi recuperado um vazamento na rede de abastecimento de água em frente ao Centro de Recuperação em Agro Brasil e colocação de tubos em São José da Boa Morte.